Tras ser acusada de “casting sábana”, Flavia Pintos iniciaría acciones legales a Furia

Pantallazo

El enfrentamiento de Flavia Pintos y Juliana Scagoline escaló un nuevo nivel. Desde que la periodista uruguaya le hizo una nota a la exparticipante de Gran Hermano en la que la mediática se enojó porque Pintos le recordó que ella salió sexta, tuvieron un picante ida y vuelta virtual.

Furia acusó a la presentadora de Twister de hacer “casting sábana” en su programa de Carajo TV. “La mina quería dos minutos de cámara. ¿Por qué no le voy a dar un poco de mi brillo a esta chabona? Se plantó como diciendo 'yo a esta mina ahora la cago y quedo bien con todo Uruguay diciéndole que no salió primera. Se cree que salvó al pueblo, no sé que flashea. Le aviso que no. Seguro te habrás tragadoras cuentas para estar dónde estás. Justamente ella esa la novia de un camarógrafo de TV de ahí”, expresó.

Luego que estas declaraciones de Furia se volvieran viral, Flavia Pintos dijo que podría iniciarle acciones legales a la exconcursante de reality. “Con respecto al reel que está circulando, me siento difamada e injuriada por Juliana Scaglione (alias) Furia. Además de su incitación al odio cuando en sus redes sociales expuso mi perfil de Instagram y escribió, entre otras cosas 'ataquen furiosos'“, comenzó.

“Ahora utilizó términos denigrates respecto de mi persona, los cuales no sólo me ofenden como profesional, como madre sino también como mujer. Espero que se disculpe públicamente, pues hacerlo dignificaría nuestro rol como mujeres y nuestra lucha contra los preconceptos y desigualdades que enfrentamos cuando buscamos nuestro lugar en el mundo profesional“, agregó.

“Para el caso de no hacerlo, ya le he pedido a mi abogado, el Dr. Renzo Gatto que evalúe las acciones legales pertinentes aquí en el Uruguay y también en Argentina“, fueron las palabras de la presentadora.