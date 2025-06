Tras la condena a Cristina, Fantino elogió Uruguay: “Es otra cosa, es una calma”

Pantallazo

Tras la condena de la Corte Suprema de Justicia a Cristina Fernández de Kirchner y las manifestaciones en plaza de Mayo, Alejandro Fantino se expresó en LAM (América TV) con duras reflexiones sobre la realidad política y social argentina, y destacó la diferencia que percibe entre su país y Uruguay.

El conductor comenzó su análisis marcando distancia del clima polarizado que se vive en Argentina.“Yo ya he decidido no discutir con los que aman y veneran a Cristina. Es como si yo fuese precopernicano y discuto sobre el geocentrismo. Lo del miércoles es una manifestación absolutamente militante porque hay gente que cree en Cristina. Cuando ya tenés la palabra ‘creer’, yo no puedo discutir. Se ha vuelto imposible Argentina”, sentenció.

Fantino también se refirió a los actos vandálicos contra Neura, su canal de streaming. “Hay que plantarse y ponerse un poco firmes. Hoy vinieron dos lúmpenes a cara tapada y grafitearon. Lo que pasó en Canal 13 es gravísimo. Es la Argentina que nos toca; es una pena”, lamentó.

En contraste, el periodista destacó la tranquilidad que observa en otros lugares del país y, sobre todo, en Uruguay: “El fin de semana estuve en San Francisco, Córdoba: es otro país. No había manifestaciones de locura. Acá cerquita, en Uruguay, se vive otra cosa. Es una calma, es una relajación total”.