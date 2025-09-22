Tom Holland sufre leve conmoción cerebral durante rodaje de Spider-Man

Pantallazo

El actor británico Tom Holland, conocido por encarnar al Hombre Araña en el universo cinematográfico de Marvel, fue hospitalizado este viernes tras sufrir una conmoción cerebral leve durante una escena de acción en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga que protagoniza desde 2017.

El incidente ocurrió en los estudios Leavesden, al noroeste de Londres, donde se están filmando las secuencias principales de la película. Según informaron medios especializados estadounidenses como Deadline y Variety, Holland sufrió el percance mientras realizaba una acrobacia sin doble de riesgo.

Estado de salud y continuidad del rodaje

Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica, se indicó que el actor no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra bien. La producción fue suspendida temporalmente para permitir su recuperación, y los productores han programado una reunión este lunes para reorganizar el calendario de rodaje.

Pese al accidente, Holland se dejó ver públicamente al día siguiente, al asistir junto a su pareja, la también actriz Zendaya, a una gala benéfica celebrada en la casa de subastas Christie's en Londres, lo que indica que su estado es estable.

Una saga multimillonaria

Spider-Man: Brand New Day es el cuarto filme de la saga centrada en el personaje de Peter Parker dentro del universo cinematográfico de Marvel, tras Homecoming (2017), Far from Home (2019) y No Way Home (2021). Esta última se convirtió en un fenómeno de taquilla global, con más de 1.910 millones de dólares recaudados, ubicándose como la octava película más taquillera de la historia.

El nuevo filme, producido por Sony Pictures y Marvel Studios, comenzó a rodarse el mes pasado en locaciones de Escocia y su estreno mundial está previsto para julio de 2026, según lo anunciado oficialmente por el estudio.

Con información de AFP.