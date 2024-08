Tini y Chris Martin cantaron en las calles de Dublín y fueron furor: “Fue inolvidable”

Pantallazo

Coldplay prepara su nuevo disco en el que sorprendió a los fans con sus nuevas colaboraciones, entre las que se encuentra una con Tini, Little Simz, Burna Boy y Elyanna.



Tras el estreno de la canción de “We pray”, la banda británica junto a los otros cantantes del feat cantaron el tema en vivo en las calles de la capital irlandesa y causaron un furor tremendo en las redes sociales.

?? Tini junto a Chris Martin, Burna Boy y Elyanna en las calles de Dublin



Mañana interpretarán “WE PRAY” en el show de Coldplay pic.twitter.com/9fgAXbR8O2 — fefe (@fedeebongiorno) August 28, 2024

Luego de su presentación con el grupo inglés, la artista contó cómo fue esta experiencia. “Primera vez en Dublín. Quiero compartirles un poco d todos estos días.

Primero la emoción que siento por lo que vivimos ayer, fue demasiado inolvidable, me lo quedo en el corazón para siempre”, comenzó.

“Paseamos, probamos muchos vestuarios para estos días y para el show de esta noche que vamos a cantar 'We pray' todos juntos por primera vez, que emoción. La última foto me la saco mi papá, me dio ternura. Los amo mucho, realmente nunca imaginé vivir algo tan increíble”, cerró.

Coldplay y Tini Stoessel cantaron junto cuando la el conjunto europeo se presentó en Buenos Aires. Junto a Chris Martin, la cantante interpretó la parte de Selena Gómez en la canción “Let Somebody Go”, uno de los hits más icónicos que lanzó Coldplay en los últimos tiempos.