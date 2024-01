Pantallazo

Tini sobre la relación con De Paul: “Yo no me cargué a ninguna familia y tengo pruebas”

La separación de Tini y Rodrigo de Paul fue una noticia que tuvo mucha repercusión en los medios rioplatenses. La cantante y el futbolista argentino anunciaron su ruptura a través de un comunicado, luego de estar en pareja un año.

Mucho se la señaló a la compositora como la tercera en discordia en la relación del mediocampista con Camila Homs, modelo argentina y exmujer del deportista con la que tuvo dos hijos Francesca y Bautista.

Tini estuvo de invitada en Rumis junto con Emilia Mernes y se refirió a la versiones del vínculo con su exnovio, en la que aseguraban que ella se metió en el medio de la pareja de la exparticipante del Bailando con el jugador del Atletico de Madrid.

“Desde que el mundo es mundo pasa que las personas a veces se enamoran estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar de... Yo no me cargué ninguna familia, la verdad”, comenzó la actriz argentina.

“Tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema. Yo no tengo nada que ver con el tema. No puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui”, fueron las palabras de Tini sobre el romance que tuvo con De Paul.

??? Tini en #RUMIS:



“Yo no me cargué a ninguna familia y tengo pruebas” pic.twitter.com/10bCjGoqFa — fefe (@fedeebongiorno) January 17, 2024