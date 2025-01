Tinelli negó que su casa de La Boyita esté en venta por “problemas económicos”

Pantallazo

Marcelo Tinelli es una de las personalidades argentinas que siempre viene a pasar las fiestas a Punta del Este. Su llegada al país con su familia causó mucho revuelo y en los últimos días circuló el rumor de que el presentador puso a la venta su casa de La Boyita por problemas económicos.

En una entrevista con Pablo Montagna para Radio Rivadia, el conductor se refirió a estos rumores y negó haberse deshecho de su chacra de Punta del Este para solventar las deudas. “La casa no está en venta, es algo que quiero desmentir. No tengo ningún problema económico ni financiero. Sé de dónde viene la información, quién la hizo, todo, [pero] no me gusta andar diciendo quién”, comenzó.

“Creo que tiene que ver con cosas de alguien que por ahí se ensaña con cosas que tiene la vida. Periodistas que por ahí están devolviendo cosas que creen que uno ha hecho en el aire o siendo gerente de un canal con respecto a uno de sus familiares, entonces a partir de ahí ponen algo que no es así”, agregó.

Luego, hizo mención a su estabilidad financiera y aseguró: “Nadie está exento de los problemas económicos y financieros que está atravesando la Argentina. [...] Mi empresa puede tardar en pagar el aguinaldo, muchas empresas pueden hacerlo, pero no va a salir como sale en cualquier lado que Tinelli no pagó tal cosa. Todos tienen deudas, refinancian cosas, y nadie está exento. Yo podría haber salido a hablar en las redes o mismo en el canal [América], pero no me gusta salir a desmentir cosas que no son verdaderas”.

Hace más de dos décadas, Marcelo Tinelli tiene Guanahuani, la chacra en La Boyita que le compró al financista Willy López.

La mansión de Tinelli tiene cinco hectáreas y dos pisos. En el superior se ubican las habitaciones y en la planta baja están la sala de estar, la cocina, el quincho con parrilla, la cancha de fútbol con medidas profesionales, el campo de golf, la piscina y un acceso directo a la playa.

