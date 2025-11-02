Soledad Silveyra sobre la ley de eutanasia en Uruguay: “Ya estoy averiguando todo”

Pantallazo

Montevideo Portal

La actríz argentina Soledad Silveyra, se refirió a la posibilidad de viajar a Uruguay en un futuro para poder hacer uso de la ley de eutanasia, aprobada a mediados de octubre de 2025.

En una entrevista con Tatiana Schapiro en Infobae, la actríz de 73 años señaló que para ella el trabajo “sigue siendo una necesidad” debido a la cercanía con su vejez.

En tal sentido, Silveyra se definió como “pro eutanasia”. “Perdónenme, aquellos que no me lo perdonan, pero traten. Ya estoy averiguando todo. No es por mí, es por mis hijos que lo quiero hacer”, explicó.

Según confesó, “no soportaría” que sus hijos tengan que atravesar un proceso doloroso con alguna enfermedad que llegue con la vejez. “Ahora parece que la vamos a tener en Uruguay”, señaló. Puntualmente, la presentadora comentó que le gustaría que al momento de morir pueda sonar la canción de La Sole, Brindis, ya que “cuenta lo que es la vida de una artista dando vueltas por el país, siempre en un colchón distinto, una almohada distinta, un hotel distinto, un teatro distinto, y quiero eso, que mis nietas la canten”.

“Creo que lo lindo es despedirme con una sonrisa”, subrayó. En esta línea, Silveyra anunció que se encuentra “en búsqueda de un escribano” para poder hacerlo en Uruguay. “Sería ideal, porque si no, había que irse a Suiza”, explicó. “Si está en Uruguay es mucho más cómodo, porque me los llevo a todos”, agregó.

Montevideo Portal