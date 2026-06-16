Shrek 5 lanzó su primer tráiler y confirmó estreno para junio de 2027

DreamWorks lanzó este martes el primer tráiler de *Shrek 5*, con el que confirmó la fecha de estreno: 30 de junio de 2027.



El avance muestra una aventura urbana del ya clásico ogro verde junto a Fiona, sus hijos y el inseparable Burro, pero también introduce nuevos personajes que no pasan desapercibidos: una parodia de Olaf, el muñeco de nieve de *Frozen*, y unas divertidas galletas bailarinas. Del argumento se sabe poco. El tráiler apenas deja entrever que Burro intenta convencer a Shrek de salir de aventuras por la ciudad, mientras el ogro se lo impide una y otra vez.

Universal Pictures distribuyó la información en un comunicado, sin revelar más detalles de la trama. La película tuvo un camino accidentado hasta llegar a esta fecha. Estaba prevista originalmente para junio de este año, luego se postergó a diciembre y finalmente DreamWorks la corrió al verano de 2027. Cuando llegue a los cines, habrán pasado diecisiete años desde *Shrek Forever After* (*Shrek, felices para siempre*, 2010), la última entrega de la saga principal. *Shrek 5* está dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn. Vernon ya participó en la dirección de la segunda entrega y tiene en su haber títulos como *Madagascar 3* (2012) y *Monsters vs. Aliens* (2009). Dohrn, por su parte, estuvo a cargo de la historia de la cuarta película y dirigió *Trolls 2* (2020) y *Trolls 3* (2023).

La saga no para ahí: el universo del ogro verde también incluye dos largometrajes derivados protagonizados por el Gato con Botas, personaje al que puso voz Antonio Banderas. En total, la franquicia acumula más de 2.900 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Y todo empezó con el *Shrek* original de 2001, que se llevó el primer Oscar a mejor película de animación de la historia.