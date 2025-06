Se va entre aplausos: muere a los 91 años legendario actor de telenovelas

Pantallazo

Francisco Cuoco, figura consular de la TV brasileña y protagonista de numerosas telenovelas, falleció este jueves a los 91 años en São Paulo. Con más de 60 años de carrera, Cuoco trabajó en teatro, cine y televisión.

Es recordado por sus actuaciones en las telenovelas de la cadena Globo, en la que debutó en 1970 con "As na Terra Como no Céu". Su último papel en televisión fue en 2023, cuando apareció en la serie "No Corre", de Multishow.

Según informara el portal noticioso G1, el artista falleció por insuficiencia orgánica múltiple a las 14:54 h en el Hospital Albert Einstein.

En su prolongada trayectoria, Cuoco trabajó en teatro, cine y televisión. El actor nació en 1933 en Brás, región central de São Paulo, y tuvo tres hijos: Tatiana, Rodrigo y Diogo.

A los 20 años, Cuoco era estudiante de Derecho, pero luego cambió de carrera y se inscribió en la Escuela de Arte Dramático de São Paulo. Cuatro años después, se graduó y formó parte del Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). En 1959, se incorporó al Teatro dos Sete, que por entonces nucleaba a algunas de las principales figuras de la escena local.

Sin abandonar el teatro, Cuoco dio sus primeros pasos en televisión, en el “Grande Teatro Tupi”, un programa que proyectaba obras teatrales adaptadas para la televisión. “Presentábamos obras completas. La televisión seguía en directo y, por supuesto, tuvimos que improvisar mucho. Fue un aprendizaje increíble”, recordó en una entrevista con Memória Globo.

Su primera telenovela fue “Marcados por el Amor” (1964), en TV Record. Después, “Redenção” (1966), en Excelsior, un gran éxito en aquel momento. En “Legião dos Esquecidos” (1968), en la misma cadena, el actor interpretó a la pareja sentimental de la actriz Regina Duarte.

Ídolo de los actores jóvenes, sobre todo cuando llegó a la televisión, Cuoco siempre se aseguraba de ayudarlos con su técnica.

“Es importante que el actor tenga una percepción que yo llamo inteligencia escénica: Francisco no hace ciertas cosas en la vida real, pero su personaje sí. Porque a veces, si no tienes experiencia, haces algo mecánico y sin alma. Es importante que los personajes tengan vida propia… Prefiero que el personaje asfixie a Francisco”, declaró a Memória Globo.

Su carrera también estuvo marcada por la serie de papeles protagónicos que Janete Clair, libretista de telenovelas, escribió especialmente para él. Sus actuaciones fueron un éxito tras otro: el ambicioso Cristiano Vilhena, de “Selva de Pedra” (1972), prometido de Simone Marques (Regina Duarte), fue el primero de ellos.

Tras interpretar al periodista Alex en “O Semideus” (1973), y al apuesto aviador Mário Barroso en “Cuca Legal” (1975), , Cuoco fue invitado a interpretar al carismático taxista Carlão en “Pecado Capital” (1975), de Janete Clair.

“Carlão tenía esa generosidad, esa forma de mirar a los demás y verlos como iguales; no era un desconocido para él, era un igual. Creo que tenía la magia del personaje popular”, declaró a Memória Globo.

En la telenovela, realizada rápidamente para reemplazar la primera versión de "Roque Santeiro", censurada por la dictadura militar, compitió por el amor de Lucinha (Betty Faria) con el empresario Salviano Lisboa (Lima Duarte). Años más tarde, en la nueva versión de "Pecado Capital", en 1998, el actor interpretó el papel de Salviano, su antagonista en la versión original.

Cuoco también trabajó en “O Outro” (1983), “O Salvador da Pátria” (1989), “Passione” (2010), “Sol Nascente” (2016) y “Segundo Sol” (2018), entre otras telenovelas.

Entre finales de los 90 y principios de los 2000, Cuoco se dedicó al cine. Durante este tiempo participó en películas como “Traição” (1998), de José Henrique Fonseca y Arthur Fontes, “Gêmeas” (1999), de Andrucha Waddington, “Um Anjo Trapalhão” (2000), de Alexandre Boury y Marcelo Travesso, “A Partilha” (2001), de Daniel Filho, y “Cafundó” (2005), de Clóvis Bueno y Paulo Betti.

En 2005, tras más de 20 años de dedicación casi exclusiva a la televisión y el cine, regresó al teatro, ambiente donde inició su carrera. El último papel de Cuoco en televisión fue en 2023 cuando apareció como invitado en la serie “No Corre”, de Multishow.