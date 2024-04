Se queda con Anto y Sofi: ¿Qué dijo Victoria Beckham sobre volver a las Spice Girls?

Pantallazo

Friendship never ends

A 30 años de la creación de la banda pop Spice Girls, los fans están a la expectativa de cómo será el festejo que tendrá el grupo británico.

Fue en 2019 cuando Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown y Emma Bunton decidieron volver a los escenarios sin la participación de la esposa del presidente del Inter de Miami (club de fútbol en el que juegan Messi y Suárez).

La esperanza de los seguidores de que las cinco cantantes se unan nuevamente surgió luego de que Mel B dijera públicamente que “las cinco” estarían trabajando en algo juntas. Victoria Beckham habló de esta posibilidad y manifestó que no es negociable.

“Tenemos un grupo de conversaciones. Hablo con todas las chicas. Sería adorable poder hacer algo juntas para celebrarlo: una comida o una cena, y rememorar. Pero sí, no habrá nada más que eso”, dijo Beckham a Radio France.

La excantante de las Spice Girls explicó que no hay chance de volver a los escenarios, sin embargo, se siente “muy orgullosa” de todo lo que hizo con la banda. “Ahora quiero empoderar a la gente a través de la moda y la belleza. Ha habido muchos rumores sobre giras y actuaciones, pero eso no va a pasar. Pero me encantaría celebrar con las chicas de otra manera, solo con ellas”, afirmó.