Se cumplen 11 años del estreno de Locuras Contigo, tema que catapultó a Rombai a la fama

La banda Rombai, fundada por Fer Vázquez y Cami Rajchman, cumplió 11 años en las últimas horas, luego del estreno de Locuras Contigo el 27 de diciembre de 2014. La canción, que acumula 114 millones de reproducciones en Spotify y 95 millones de visitas en Youtube, dio pie a una extensa carrera musical plagada de hits.

Por su letra, Locuras Contigo se metió rápidamente en el corazón de los fans, que disfrutaron de varios veranos consecutivos del tema, que rápidamente se colocó en lo más alto de los rankings. El videoclip muestra a un grupo de amigos disfrutando de una fiesta en un yate en Punta del Este, y cuenta con la particularidad de haber sido grabado con un celular y un selfie stick.

Además, el single cuenta con la particularidad de haber sido presentado en televisión en el programa Día Perfecto (Teledoce). Ese recorte se hizo viral en redes sociales, pero no particularmente de manera positiva, sino por sus desafinaciones, algo que a la postre la banda logró revertir.

Rajchman, voz femenina fundadora de la banda, recordó en entrevista a Montevideo Portal en 2015 sobre el hecho: “Fuimos porque llevábamos un mes de estar sonando en la radio y empezaron a pedirnos en la tele. Tocamos con un tecladista que a nuestro parecer nos falló, yo le erré a las notas y los nervios nos jugaron en contra. Fue un papelón. Ese día salí de ahí, llamé a un profesor de canto y le dije: 'Marcame de hoy a fin de año todos los días que tengas'”.

Luego de haber estado distanciados durante algunos años, Cami Rajchman y Fer Vázquez retomaron su vínculo en 2024, cuando volvieron a compartir música juntos para Rombai. Desde entonces, su amistad no hizo más que afianzarse con diversos posteos en redes sociales.

Además de Rajchman, de la banda formaron parte como vocalistas las cantantes Emilia Mernes, Megumi Bowles y Valeria Henríquez.

