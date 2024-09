Scelza desmintió tener mala relación con Mario Bardanca tras su salida de Canal 10

Pantallazo

Juan Carlos Scelza y Eduardo Rivas estuvieron invitados en el programa de Placas TV Uruguay, que conducen los periodistas Sebastián Martínez y Juan Antonio Castro y se transmite por la emisora de Uni Radio.

En momento, Juan Carlos Scelza fue consultado por Mario Bardanca, con quien trabajó Subrayado y Deporte total, se refirió a cómo quedó su relación con el periodista deportivo tras su polémica salida de Canal 10.

“Nos vemos, nos saludamos. Estuvimos hablando de su incorporación a DirecTV. Yo nunca me dejé de hablar con Mario en absoluto. Esa es otra una gran mentira. El tema de Baranca era con Tenfield. El avión o no avión. Punto y aparte. Terminó la historia. Anda y pégale a Casal. No pego a los costados”, sostuvo.

Mario Bardanca fue desvinculado de Subrayado en el 2002 luego de cuestionar que en el mundial de Corea-Japón la cobertura fuera solo de Tenfield y que Canal 10 no hubiese mandado sus propias cámaras para transmitir el evento.

Este #ManoAMano de #placastvuruguay con @jcscelza y @erivas4 está dedicado al periodismo deportivo, la radio y los derechos de televisión

Cómo avance, Scelza nos habla de su vínculo con Bardanca y de "la sala de espera de Tenfield"

Estreno mañana 21 hs en nuestro canal de YouTube pic.twitter.com/yNMZy2pyhj — Placas TV Uruguay (@placastvuruguay) September 2, 2024