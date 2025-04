Russell Brand acusado de violación y agresión sexual a cuatro mujeres en el Reino Unido

Pantallazo









El actor, humorista y presentador británico Russell Brand fue acusado este viernes de varios delitos de violación y agresión sexual contra cuatro mujeres en el Reino Unido, según confirmó la Fiscalía británica (CPS, por sus siglas en inglés).

Brand, quien alcanzó popularidad en la televisión británica como conductor de un programa derivado del reality Big Brother, y que luego se transformó en un reconocido "influencer" con mensajes antisistema, deberá presentarse el próximo 2 de mayo ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres.

El Servicio de Fiscalía de la Corona autorizó los cargos tras la investigación iniciada en 2023, luego de un reportaje del periódico Sunday Times y el documental emitido por Channel 4 en setiembre del mismo año. Las denuncias públicas involucraban una violación, múltiples agresiones sexuales y episodios de violencia psicológica.

En concreto, Brand está acusado de violar a una mujer en 1999 en la ciudad de Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Los otros hechos habrían ocurrido en Westminster, Londres, en los años 2001, 2004 y 2005.

El actor, que cumplirá 50 años en junio, fue interrogado por la policía en noviembre de 2023. Desde el inicio del escándalo negó todas las acusaciones, insistiendo en que sus relaciones fueron “siempre consensuadas”.

Brand, exesposo de la cantante Katy Perry, es también conocido por sus papeles en comedias como Get Him to the Greek (2010) y por su carrera como escritor, activista y youtuber, donde acumula millones de seguidores con un discurso crítico hacia los medios, el poder político y el sistema de salud.

