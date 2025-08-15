Rumores de separación entre Fito Páez y Eugenia Kolodziej: las razones

Pantallazo

En medio de una ola de separaciones en el ambiente de la farándula argentina, la prensa del vecino país afirma que el cantante Fito Páez y Eugenia Kolodziej terminaron su vínculo después de 10 años de noviazgo.

En LAM, el comunicador Pepe Ochoa detalló que la actriz se mudó a Madrid para continuar con su carrera, una decisión que habría afectado a la pareja. Páez se quedó en Buenos Aires.

Según el periodista de espectáculos, la distancia entre los artistas derivó en el “desgaste total del vínculo”. “Decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, sentenció Ochoa.

El comunicador también destacó que otro de los motivos que impulsó la decisión tiene que ver con la diferencia de edad: ella tiene 35 años y él 62.

La pareja argentina se conoció por redes sociales, vía Facebook, contó Kolodziej en LAM durante el festejo de los 60 de Páez. “Un día nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”, recordó.

“Cuando me escribió no le respondí porque no aparecía como Fito Páez, tenía otro nombre. Yo no creía que era él, así que le clavé el visto. Después, pasaron unos días, stalkeé un poco esa cuenta y me convencí de que sí era él. Ahí le respondí”, expresó la actriz en aquel entonces.