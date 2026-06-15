Roban equipos y pertenencias al periodista uruguayo Jorge Arrutti en Miami
El relator deportivo realizaba la cobertura del Mundial cuando sufrió el robo de todo su equipamiento técnico y efectos personales.
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15.06.2026 08:43
Por Gustavo Descalzi
gustavodescalziok
"Nos robaron todos los equipos técnicos que necesitábamos para los móviles, me quedé con lo puesto".
En las últimas horas, el periodista deportivo uruguayo Jorge Arrutti, que se encuentra en Miami realizando la cobertura del Mundial para el medio televisivo Argentina 12 y Cadena del Mar de Maldonado, fue víctima de un robo en su habitación de hotel, en medio de dudas y especulaciones sobre si hubo trabajo de inteligencia o si fueron "entregados".
Arrutti llegó a Miami hace tres días y comenzó a hacer móviles en vivo para el canal en el que trabaja en Argentina, luego de relatar los partidos amistosos de la albiceleste en la casa de Gran Hermano. Además, es quien puso la voz en el nuevo comercial de Pepsi para el Mundial.
En un posteo subido a sus redes, Arrutti dice: "Hoy la noticia del día tiene que ver con que nos han entrado a robar en Miami, donde nos estábamos quedando. Nos han hurtado todos los equipos técnicos que necesitábamos para los móviles. Es muy doloroso porque recién llevábamos un par de días y falta un mes todavía; ni tan siquiera hemos hecho el primer partido de Argentina. Es un golpe duro al inicio de la cobertura, nos han robado los equipos técnicos, hasta las cosas personales que trajimos para estar durante todo este mes. Quedamos con la ropa puesta y un par de cosas más. Va a ser un mes largo, quería tenerlos al tanto. Es la noticia del día".
Tras la denuncia y la actuación policial, Montevideo Portal habló con Arrutti sobre este raro incidente, del que dijo: "No tenemos mucha información, solo que nos robaron todo en el lugar donde nos estamos quedando. Por suerte los documentos y el celular los tenía conmigo. Se llevaron todos los equipos del canal, las pertenencias y me quedé con lo que tenía puesto. Mañana veré cómo siguen las actuaciones policiales y cómo resolvemos la técnica. Hoy estoy devastado y muy triste por este robo, somos guerreros y buscaremos resolver, pero hoy estoy devastado".
Por Gustavo Descalzi
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