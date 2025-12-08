Contenido creado por Julian Moreno
Rating: ¿Qué canal lideró durante el sorteo de la Copa del Mundo?

Canal 5 fue el único que transmitió la ceremonia, por tener los derechos televisivos. Canal 10 y Teledoce realizaron programas especiales.

Este viernes se celebró la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Por ende, Canal 5, Canal 10 y Teledoce modificaron su programación con el fin de cubrir el mojón inicial de la Copa del Mundo, a desarrollarse en el año venidero.

Canal 5 fue el único que contó con la transmisión completa de la FIFA, al ser poseedor de los derechos oficiales en el país, y salió al aire desde las 13:56 hasta las 16:40. Eso derivó en que Canal 10 realizara una edición especial de Subrayado, que inició sobre las 14:55 y se extendió hasta las 16:20, mientras que Canal 12 emitió El Diario de la Copa Especial, que comenzó a las 14:30 y culminó a las 16:42.

La transmisión de Deportes 5 (Canal 5) promedió 3,58 puntos de rating según Kantar Ibope Media, mientras que Subrayado Especial (Canal 10) promedió 7,19 y El Diario de la Copa Especial (Teledoce) midió 3,25.

Uruguay integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

 

