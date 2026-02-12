Quiénes fueron las artistas que no quisieron grabar “Colgando en tus manos” con Baute

Pantallazo

Por Gustavo Descalzi.

La llegada del artista venezolano Carlos Baute fue sin dudas uno de los puntos más altos en el calendario de artistas que el complejo Enjoy de Punta del Este programó para febrero.

Antes de subirse al escenario, el caraqueño conversó con Montevideo Portal sobre sus próximos shows. “En Argentina, estaremos entre marzo, abril, mayo... rondan cosas, les daremos sorpresas. No he anunciado nada todavía, pero cuando lo anuncie, ya saben cómo son las redes sociales, lo informaremos. Haremos unos cuantos festivales, ya está cerrado, y en ese tiempo que voy a ir y venir a Argentina, que estamos al lado, sería genial hacer Montevideo”, dijo.

A propósito de la historia que está detrás del gran éxito “Colgando en tus Manos”, que catapultó la carrera de Baute y que cantó con Marta Sánchez, relató: “Esa canción la hice en el año 2004. Hice un disco en el 2004 y no la incluí porque la veía como una canción normal. En el 2005 hice otro disco, salieron canciones como 'Te Regalo' y otras, y 'Colgando en tus Manos', no entró tampoco. Yo la veía muy larga, es una canción muy personal, porque todo lo que cuento es muy personal. En el 2008 entró por carambola porque me faltaba un medio tiempo y esa era una canción que tenía mi tempo y le quería cambiar la letra, porque ya no era lo que estaba viviendo”.

“Inclusive no se llamaba 'Colgando en tus Manos', se llamaba 'Guindando en tus Manos'. Guindar es colgar. En otros países se le decía distinto, en México era distinto, en España, era otra cosa. Yo quería guindar porque en Venezuela es colgar, y al final lo cambiamos. Menos mal que no me dio el tiempo de cambiar la letra de la canción. La dejé tal cual, solo cambié el título. Luego fue negada por varias artistas, que estaban haciendo duetos. Hubo una que no le gustó, que fue Paulina Rubio. Yo se la presente a ella y no le gustó. Es normal, no tiene por qué gustarte. Me dijo: 'No me veo'. A Laura Pausini, sí le gustó, pero me dijo: 'justo acabo de hacer un dueto, está para salir y no puedo'. Se la presenté a Rosario Flores y ella también estaba saliendo con un disco y con un single que estaba acompañada con un dueto”.

A propósito del éxito que tuvo la canción a nivel global, el artista comentó: “Después Laura (Pausini) me llamó para hacer una canción y dijo 'a ver si la pego'. Marta Sánchez fue la cuarta opción, pero sin dudas era la mejor. Marta me dijo: 'No sé qué tiene la canción, yo no me veo mucho, pero a mi hija le encanta. Es una locura. Mi hija me dijo: Mami tienes que hacer esa canción'. Fue por la hija, inclusive en día que vino a grabar la canción, vino con la hija. La hija fue la que nos dio la suerte a los dos”.

“Yo no me imaginé que eso iba a suceder. Al final, me encantaría tener esa varita mágica y saber cuál es la canción que conecta tanto con el público”, completó.

Más adelante opinó sobre el proceso que está viviendo Venezuela a propósito de los cambios políticos que está transitando.

“Con mucha ilusión, están pasando cosas, siguen pasando cosas. Este momento de transición es muy delicado. Estamos preocupados e ilusionados porque es un gran comienzo. Para nosotros es el principio de un final, estamos seguros de eso, yo tengo mucha fe, creo que todos los venezolanos esperamos pronto ser libres. Todos soñamos con eso y los que estamos afuera con regresar y poder cantar libres con toda la energía que hay de los venezolanos. Deseando eso y rezando por Venezuela, yo creo que lo vamos a conseguir”, apuntó.

Por último, se refirió a la información sobre la amenaza y prohibición que tiene el cantante para volver a Venezuela. “Podría regresar, pero no tengo pasaporte. Eso es lo complicado. Sí puedo entrar porque soy venezolano. La última vez la pasé mal antes de salir”, dijo.