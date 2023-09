Qué resolvió la Justicia ante denuncia de De Paul a Homs: insultos a Tini y pocas pruebas

Pantallazo

A horas de una nueva temporada del Bailando, en el que participa la modelo argentina Camila Homs, la Justicia hizo pública la resolución que tomó sobre la denuncia que el futbolista Rodrigo de Paul presentó contra su experaja y exsuegro por amenazas y hostigamientos.

El programa Socios del espectáculo mostró el documento que impone “archivar” el caso “ante la falta de nuevas pruebas”. La denuncia contra Camila Homs y su padre Horacio Homs quedó obsoleta.

Además, se dieron a conocer dos de las pruebas que el futbolista del Atlético Madrid presentó contra Homs, en la que hace alusión a la cantante Tini, también expareja de De Paul.

“Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conocés a mí”, le escribió Camila en un primer mensaje.

Otras de las pruebas que De Paul utilizó dice: “Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella”.

Según la prensa argentina, el futbolista no está atravesando un buen momento: “Desde el entorno de De Paul me cuentan que en los últimos días a él se lo había visto muy triste, bajoneado y deprimido con la situación”, dijo la periodista Mariana Brey en Socios del espectáculo.

Por su parte, Homs no podrá nombrar a De Paul en el Bailando 2023, así como tampoco mostrar a sus hijos.