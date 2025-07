Puglia habló sobre el “nuevo ‘Polémica en el bar’” y a quién le agradece “de por vida”

Pantallazo

Montevideo Portal

El mediático chef Sergio Puglia habló sobre Polémica en el bar (Canal 10), programa del que participó por cinco temporadas y del que ya no forma parte, y recordó un momento vivido al aire por el que agradece “de por vida” al entonces conductor, Jorge Piñe Piñeyrúa.

Entrevistado en el programa Hacemos lo que podemos de Undertake Media, el expanelista comentó que ve la nueva edición del programa de actualidad, pero “no con asiduidad”. Así, aseguró que mantiene una “muy buena relación” con Eduardo el Colo Gianarelli —actual conductor— y Jorge Balmelli.

De acuerdo con su testimonio, dejó de integrar el panel de comentaristas porque “cambiaron el rumbo”.

“Fue una decisión del canal”, detalló y añadió que eso lo “sorprendió”. “Es un cambio fuerte para el programa, pero cambiaron el rumbo, es otro programa, no tiene nada que ver con el que habíamos hecho”, ahondó.

Consultado respecto a cuál de las dos versiones de Polémica le gusta más, Puglia respondió que “hay algunas cosas” que no le “interesan” de los temas que tocan hoy. “Pero también tengo que reconocer que nosotros estábamos muy politizados”, se sinceró el cocinero.

Mientras rememoraban sobre el programa, recordaron la pelea que protagonizó junto a Julio Ríos, luego de que este lo tildara de “la Mirta Legrand uruguaya”.

El chef se levantó de su silla, furioso, y amenazó con tirarle una copa por la cabeza. Fue Piñeyrúa quien se interpuso y logró ponerle paños fríos al asunto.

“Si el Piñe no se pone adelante mío, yo le reviento la copa, y te digo una cosa: hubiera perdido. Porque una cosa es disentir y otra es ser violento. Creo que el Piñe, se lo agradeceré mientras viva, se metió en el medio y no me dejó cometer el error que hubiera cometido”, expresó Puglia.

Por otro lado, se refirió al actual rol de Blanca Rodríguez, exconductora de Subrayado (Canal 10), como senadora por el Frente Amplio.

“No me sorprendió nada. Es una mujer de izquierda, toda la vida se supo que [lo] era. Que no se pronunciara políticamente en televisión, que fuera lo más ecuánime posible, a pesar de que algunas veces se le escapaba alguna cara, un gesto, una opinión; pero en definitiva es una mujer que hizo una trayectoria excepcional, una comunicadora increíble y tiene todo el derecho del mundo a militar donde le gusta y a hacer otra tarea”, opinó el mediático cocinero.

Montevideo Portal