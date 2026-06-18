Preocupación por la salud de Jorge Messi tras las lágrimas de Lionel Messi en el Mundial

El estado de salud de Jorge Messi captó la atención pública a raíz de la profunda emoción que mostró Lionel Messi durante el debut victorioso de la selección argentina frente a Argelia, en el Mundial 2026. La emoción del capitán, en pleno campo de juego, encendió las alarmas sobre la interna familiar que atraviesa el futbolista.

El periodista Eduardo Feinmann abordó la situación en su programa de Radio Mitre, en el cual confirmó la delicada realidad que vive el entorno del astro argentino. “Tiene que ver con el padre. Tiene un problema bastante grave, no está bien de salud”, reveló el conductor, aportando detalles sobre el complejo panorama que afecta el entorno del diez.

Según la información compartida por el periodista, las complicaciones médicas del padre del futbolista no son recientes, sino que se arrastran desde hace un largo tiempo. Feinmann precisó que Jorge Messi enfrenta esta situación importante de salud desde el año pasado, extendiéndose ya por varios meses.

El panorama se tornó aún más delicado en los días previos al encuentro de la Albiceleste. El conductor radial explicó que, durante esta semana, se registraron ciertos episodios que agravaron su condición actual. Pese al impacto anímico de este escenario familiar, el periodista destacó el profesionalismo del delantero: “Messi está sufriendo esa cuestión interna, como cualquier ser humano. Así y todo jugó como los dioses”.