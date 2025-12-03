Posible reunión privada entre Benjamín Vicuña y Wanda Nara en Punta del Este

El verano uruguayo podría traer consigo uno de los encuentros más inesperados del espectáculo: Benjamín Vicuña y Wanda Nara estarían planeando un cruce privado en Punta del Este, según adelantó el periodista Gustavo Méndez en La posta del espectáculo.
La posibilidad surgió después de que Wanda compartiera en sus redes sociales una historia promocionando la nueva fragancia de Vicuña, lo que disparó rumores sobre un eventual encuentro.
Méndez señaló que hay “muchas probabilidades” de que ambos se crucen durante la temporada 2026 y que existiría interés de las dos partes para que se concrete una foto juntos.
Wanda Nara posee una lujosa residencia en José Ignacio, frente al mar, que cuenta con cuatro dormitorios en suite y cinco baños, ideal para recibir invitados en pleno verano. Por su parte, Vicuña planea visitar Punta del Este para pasar las fiestas con sus hijos y Anita Espasandín.
De concretarse el encuentro, sería considerado por algunos como una provocación indirecta hacia sus exparejas, la China Suárez y Mauro Icardi, quienes actualmente viven juntos en Estambul.
