Polémico video de Nico Vázquez bailando muy cerca de una actriz del elenco tras ruptura

Pantallazo

La reciente separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, tras 18 años juntos, se convirtió en tendencia en las redes sociales. Aunque la actriz negó que la infidelidad haya sido motivo de la ruptura, un video viral generó una gran polémica y especulaciones sobre una posible tercera persona en la historia.

La pareja, que sorprendió al anunciar su separación, rápidamente se vio envuelta en rumores luego de que se difundiera un video en el que Nicolás Vázquez aparece bailando muy cerca de una reconocida actriz que trabaja con él en el musical Rocky.

Se trata de Mercedes Oviedo, quien forma parte del elenco de la obra que recrea la icónica película. El video, compartido por las redes sociales del programa LAM, despertó gran controversia y llevó a que muchas personas señalaran a Oviedo como la posible tercera en discordia en la ruptura de la pareja.

El clip que se viralizó fue tomado el pasado domingo en un bar de Palermo, durante un evento que reunió a los integrantes del elenco, donde coincidieron ambos actores.

Pocos minutos después de que el video se hiciera público, la panelista Natalie Weber, de Pasó en América, aportó un dato importante: Gimena Accardi no estaba al tanto de la existencia del clip. “Por eso escribió que no había terceros, incluso le daba ‘likes’ a Mercedes Oviedo, no sabía que esto circulaba”, explicó Weber, haciendo referencia a la reciente desmentida que hizo la actriz en sus redes sociales sobre la existencia de terceros en la separación.

En que anda nico. Quien es ella?

En que anda nico. Quien es ella?

Sensaciones?