Polémica influencer trans suspendida de Twitch por robar repetidamente en vivo

Nina Lin, una reconocida y polémica streamer transgénero, recibió una suspensiónindefinida de Twitch este lunes, luego de haber sido avistada múltiples veces robando de supermercados en vivo.

Varios usuarios de X subieron compilados de la influencer en las tiendas de Target donde se ve claramente que usa un producto barato (por ejemplo, un bloque de manteca) para pasar su código de barras en las cajas automáticas, en vez de lo que está comprando. En un clip en particular, Lin ironiza que pagó unas botas como “Free 99” (“gratis con 99 centavos” en su traducción literal al español).

Ante los clips resurgidos y previo a su suspensión de la plataforma, Lin contestó agresivamente y, en lugar de pedir disculpas, dijo a su chat que “Target no perdió un sólo dólar y a nadie le importa”.

“No me importa un carajo. Cálmense. Es más, pongan esto en Twitter: sus madres son unas perras, ustedes también. Felices fiestas, a joderse y a aguantarse”, opinó.

Nina Lin addresses the Target clip, refuses to apologize and says stay mad



"Target is not losing no type of money from steaks..idgaf, happy holidays..I got these from Target too..guess how much I paid, free 99..get mad"

Esta no es la primera vez que la creadora de contenido es objeto de controversia. En el mes de octubre, varios miembros de la comunidad de streamers denunciaron un episodio de acoso sexual por parte de Lin y la influencer Zoe Spencer, luego de que un clip en vivo mostrara como ambas sujetaban y obligaban a un amigo del streamer FaZe Silky a ser sujeto a actos sugirientes sin su consentimiento.

xQc calls for Twitch to Ban Nina Lin and Zoe Spencer after SA'ing Silky's assistant Said... ??



“Something happens I reverse the roles now im the ones thats weird”pic.twitter.com/BJ29t3B1O6 — TruthUnfiltered (@Truth_Unfiltere) October 25, 2025