Polémica alrededor de Sabrina Carpenter por tapa de disco y posar desnuda para una revista

Tras estrenar su nuevo single “Manchild”, dedicado a su expareja, el actor irlandés Barry Keoghan, Sabrina Carpenter desató un debate en redes sociales, pero esta vez no fue solo por la música. La portada del próximo lanzamiento, titulado Man’s Best Friend y previsto para el 29 de agosto, llamó la atención por su imagen cargada de simbolismo.

My new album, “Man’s Best Friend” ??

is out on August 29, 2025.



i can’t wait for it to be yours x



Pre-order now: https://t.co/E7QJWhYV2D pic.twitter.com/UXVLzBQTj4