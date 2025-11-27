Petinatti tras debate en “Polémica en el bar”: “Es difícil intercambiar cuando no conocés”

Montevideo Portal
El comunicador Orlando Petinatti tuvo un fuerte cruce en su visita a Polémica en el bar (Canal 10), lo que lo llevó a publicar un pequeño descargo en sus redes sociales.
En su participación del pasado domingo, el conductor de Malos pensamientos apuntó contra Sofía Romano, a quien le consultó si conocía quién era la familia Bibas. Ante la negativa de la periodista, Petinatti soltó: “No tengo más nada que hablar”.
Minutos más tarde, la discusión continuó y fue Romano quien contraatacó: “No me gusta esta movida, [que estés] sobrando. No me interesa tener este tipo de comunicación, prefiero tenerla fuera de aire. Me contás lo que quieras y me informás, pero no exponerme al aire de esa manera”.
Tras el cruce, Petinatti compartió el fragmento de la charla en su cuenta de X y compartió una irónica reflexión: “Hablando de Israel-Hamás con los periodistas de la mesa, es difícil intercambiar opiniones cuando no conocés la Cúpula de Hierro, no sabés quiénes son los Bibas y cuando los cuerpos de los secuestrados que están todavía en Gaza no importan”.
