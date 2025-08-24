Petinatti compartió afiche que parece de Madres y Familiares, pero es por rehenes de Hamás

Montevideo Portal
El comunicador y conductor radial Orlando Petinatti compartió a través de su perfil de X la foto de un afiche con una estética que remite a los difundidos por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay, pero cuyo contenido es otro.
“¿Dónde están?”, se lee en el póster que luego dice: “Desde el 7/10/23 hay secuestrados que siguen desaparecidos en Gaza. Pidamos por ellos y el fin de la guerra”.
Al lado de este texto, escrito en blanco, con fondo negro, hay una flor con un pétalo separado, que remite a la clásica margarita usada en las marchas del 20 de mayo, si bien no lo es.
Por su aspecto, luce más como una amapola, que también es un símbolo vinculado con los caídos en las guerras.
