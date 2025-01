Petinatti: “En Uruguay el antisemitismo antes era de derecha y ahora es de izquierda”

Pantallazo

Orlando Petinatti fue el entrevistado de esta semana en el programa Seré curioso, periodístico que el comunicador César Bianchi lleva adelante en el canal VTV, bajo el mismo nombre que el espacio de entrevistas que posee desde hace más de una década en Montevideo Portal.

Durante la conversación se abordaron diversos temas, y uno de ellos fue el reciente fracaso electoral del actual gobierno en las urnas. Para abordar ese tema, Petinatti disparó contra la gestión de la Intendencia de Montevideo.

“¿Vos ves a Montevideo limpia?”, preguntó para responderse luego: “Es una mugre, hay una desidia general en limpieza, saneamiento, baches, etcétera. Es un desastre Montevideo”, afirmó, y expresó una nueva interrogante: “¿Cómo sigue ganando el Frente Amplio acá?”.

Luego, Bianchi lo consultó acerca de la entrevista que le hiciera en radio al presidente electo, Yamandú Orsi, antes de que se celebrara el balotaje que le otorgaría la victoria.

“Mi impresión —y no descubro la pólvora con esto— es que [Orsi] es un buen tipo, con buenas intenciones, pero la política es un negocio, y yo no sé si lo va a manejar él”, dijo. Luego, ante el pedido de que fuera más explícito, añadió: “Me dio la sensación de ser un tipo amable, pero no sé si está preparado para afrontar solo la presidencia de la República”.

“Las comparaciones no son buenas”, expresó acerca del mismo asunto, para luego incurrir en una en la que colocaba al presidente saliente en una posición más airosa que el entrante.

“Si a Lacalle Pou le sacás a todos, lo dejás solo, él sabe cómo tiene que funcionar el país, más allá de su personalismo o individualismo. Si a Orsi le sacás a la gente que lo acompaña, no sé si está realmente capacitado para resolver los destinos del país”, dijo.

En otro pasaje de la entrevista, Petinatti fue consultado por los recientes episodios de antisemitismo ocurridos en Uruguay, hechos que fueron denunciados por la comunidad judía e incluso por él mismo.

Según el comunicador, “el antisemitismo siempre existió en nuestro país”, pero en épocas anteriores “no convivía con la sociedad”. Eso cambió en tiempos recientes, debido a que “las redes sociales lo exacerbaron”, hasta llegar a una situación inédita. “El antisemitismo que hay en Uruguay no lo puedo creer”, aseveró, y no ocultó su sorpresa por una situación que, puesta en perspectiva histórica, resulta tristemente irónica.

“El antisemitismo antes era de derecha y ahora es de izquierda. ¿Cómo se entiende eso? ¿La izquierda no debería defender los derechos humanos de todos, levantar la bandera del respeto hacia todos, más allá de la etnia o la religión?”, preguntó.

“Hoy en mi país el antisemitismo es izquierda”, remarcó.