Periodista se despidió de El Espectador Deportes tras larga trayectoria: “Fui muy feliz”

La emisión de este martes de Las voces del fútbol (El Espectador Deportes) estuvo cargada de emotividad. No tanto por el deporte en sí, sino porque Edgardo Buggiano anunció su jubilación y dejará los medios de comunicación tras 43 años de trayectoria.

Sobre el inicio del programa, bajo la conducción de Julio Ríos, Buggiano recordó su ingreso al programa en octubre de 2001. “Con el fallecimiento, lamentablemente, de mi señora, la parte logística de la familia cambia mucho. Todo eso, obviamente, me toca. Uno tiene que ayudar a los hijos, estar ahí”.

Además, el comunicador expresó que su salida del programa se debe a su jubilación. “Fui 43 años muy feliz”, sostuvo entre lágrimas. En relación con su pasaje en el programa, sostuvo que forma una parte importante de su vida: “Para Julio es un hijo, para mí, es un sobrino”.

En su oratoria, el comunicador hizo un recuento de su pasaje por el programa y valoró el camino transitado: “Siempre traté de aportar, como dice el dicho, de lo mío, lo mejor”.

“Sin hacerse más película, nadie me echó, no me peleé con nadie”, aclaró.

“Yo sé que esta es mi casa. Lo tengo clarísimo. Y acá, en la radio, quiero también agradecerles a todos los muchachos que están del otro lado, a los que nos salen, a los directores, porque la verdad ha sido fenomenal”, sentenció.

