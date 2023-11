Pati Wolf celebró el cumpleaños de su novio con una foto muy íntima: “Compañerazo de ruta”

Pantallazo

Pati Wolf y Nacho Conti están más enamorados que nunca. La conductora le dedicó un álbum de fotos con su pareja con varios momentos íntimos de su relación. En la secuencia número 9, la actriz subió una imagen arriba de su novio, en la cama y en ropa interior.

“Feliz cumple al más hermoso compañerazo de ruta que me regaló la vida. Gracias, gracias gracias”, fueron las palabras de palabras de la modelo uruguaya destinadas a Nacho Conti en las plataformas digitales.

El dump de Patricia recibió miles de likes y comentarios de los usuarios. La mayoría de los seguidores lo saludó a Conti por su festejo. “Lindos” “Hermosa pareja” “Lo más”, escribieron los followers en la publicación.

En el 2021, Patricia Wolf y Agustina Zuasnábar pusieron punto final a su matrimonio. La pareja celebró en el 2018 su casamiento con sus familiares y seres queridos.A principios de 2022, la conductora blanqueó en las redes su romance con Nacho Conti.

La conductora estuvo de invitada hace unas pocas semanas en Las awelas, Aweno TV. En el ciclo de streaming contó cómo conoció a Nacho Conti. “Fue en una exposición de arte de un amigo de él, de unas bicis, que hace unas bicicletas retro, las renueva. Él estaba en la exposición ahí, yo me había cortado los tendones. Él me vio y me dijo: ‘Cuidate eso, tenés que hacer fisioterapia’. Después de eso le empecé a preguntar a amigos en común quién era”.