Pantallazo

Participante uruguayo impactó en “La Voz Argentina”: “Ya me parece que sos un ganador”

Federico Caravatti dejó una marca imborrable en el escenario de La Voz Argentina al interpretar una poderosa versión de “I Wanna Know What Love Is”, la emblemática balada de Foreigner. Su voz impactó tanto al público como al jurado: los cuatro coaches —Soledad Pastorutti, Lali, Luck Ra y el dúo Miranda!— se dieron vuelta casi al unísono, ovacionados en el estudio.

Ante el entusiasmo general, uno de los jurados le pidió que cantara algo en español. Sin dudar, el participante eligió “Corazón partío” de Alejandro Sanz y volvió a emocionar con su sensibilidad y manejo vocal. La interpretación reforzó aún más su perfil versátil, capaz de moverse con soltura entre géneros y estilos.

Las devoluciones fueron contundentes. Ale Sergi, de Miranda!, destacó: “Evidentemente, tenés mucha versatilidad. Podés cantar muchas cosas diferentes y conocés mucha música. El cantante no importa lo que canta, sino lo que escucha. Nos demostraste en muy poco tiempo un abanico muy diverso. Vamos a sacarte bien el jugo a cada uno de los estilos”.

Por su parte, Soledad Pastorutti se mostró profundamente conmovida: “No hay mucho para agregar porque para mí lo que hiciste fue perfecto. Esta es mi quinta temporada en el programa y las voces como las tuyas me pueden un montón. Fue tan impecable que me pregunto qué hacés acá. Ya me parece que sos un ganador”.

Finalmente, tras escuchar atentamente a los coaches, Federico tomó su decisión y se inclinó por sumarse al equipo Miranda! Dio un paso firme en la competencia con una de las presentaciones más aplaudidas de la temporada.

Esta hazaña resuena aún más fuerte si se considera que el primer ganador uruguayo de La Voz Argentina fue Braulio Assanelli, quien en 2018 se consagró campeón representando al team Montaner. Braulio hizo historia al ser el primer uruguayo en ganar el programa, y ahora Federico podría seguir ese mismo legado.

Y con esto un nuevo uruguayo ganará un reality argentino (?) #LaVozArgentina



pic.twitter.com/RHM9UHzjw3 — Nicolás de León (@salocinuy) July 8, 2025