Oasis volvió tras 16 años: show histórico en Cardiff y reconciliación de los hermanos

Después de 16 años de separación, Oasis volvió a tocar en vivo y el mundo no lo puede creer. Este jueves 4 de julio, la legendaria banda británica se presentó en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, en un show que ya es parte de la historia del rock.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, protagonistas de una de las peleas más mediáticas de la música, volvieron a compartir escenario y, para sorpresa de todos, entraron de la mano. Un gesto que desató una ovación inmediata entre los más de 60 mil fans presentes.

El show arrancó con “Hello”, un guiño perfecto al regreso, y desde ahí la noche se volvió un desfile de clásicos. “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova” y “Live Forever” fueron algunos de los himnos que sonaron en esta noche inolvidable.

La última vez que Oasis había tocado juntos fue el 22 de agosto de 2009, en París. Solo unos días después, anunciaban su ruptura definitiva tras una discusión entre los hermanos que terminó con guitarras rotas y camarines vacíos. Desde entonces, ambos emprendieron caminos solistas y declararon públicamente que una reconciliación era “imposible”.

Pero lo que parecía impensado, sucedió. Los videos del show en Cardiff se volvieron virales en minutos y fueron tendencia en X, Instagram y TikTok. Fans de todo el mundo celebraron el regreso de una banda que marcó a una generación entera.

"Fade Away":

Por este momento durante el concierto de Oasis en Cardiff https://t.co/48GYD0DfNc pic.twitter.com/aM2V65BC30 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 4, 2025