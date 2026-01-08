Pantallazo

Nuevas imágenes del furor por Wanda Nara en un shopping de Punta del Este

Montevideo Portal

Punta del Este está acostumbrado a las visitas de famosos de la farándula argentina, pero no es tan común que se muestren en lugares de acceso público.

Sin embargo, eso fue lo que hizo Wanda Nara, que apareció días atrás en uno de los shoppings del balneario y, como era de esperarse, causó un verdadero revuelo.

Como informó Pantallazo, la empresaria fue vista en la noche del sábado junto a sus hijas y su pareja Martíun Migueles, donde un grupo de jóvenes y niños comenzó a seguir a la familia de local en local.

La empresaria y figura mediática llegó con un look relajado, pero súper chic, y en cuestión de minutos se convirtió en el centro de todas las miradas.

¿El resultado? Filas interminables de fanáticos que esperaban pacientemente para sacarse una foto con ella.

Entre risas y buena disposición, la mediática argentina se mostró súper accesible, saludando a todos y regalando sonrisas.

Montevideo Portal