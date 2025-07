Nico Vázquez, entre lágrimas tras su separación de Gime Accardi: “Mi vida es un infierno”

Pantallazo

Después de 18 años juntos, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi pusieron punto final a una de las relaciones más emblemáticas del espectáculo argentino. La noticia de la ruptura sorprendió a sus seguidores, y ahora fue el propio actor quien rompió el silencio en una conversación íntima con Yanina Latorre.

Según relató la panelista en Sálvese quien pueda (América), Vázquez se mostró profundamente afectado durante la charla telefónica: “Estaba destrozado, llorando. Me dijo que su vida es un infierno desde el martes, cuando hicieron público el comunicado”.

Latorre explicó que la decisión de anunciar la separación en redes surgió cuando ambos se enteraron de que había rumores en circulación. “Él me contó que pensaron que, si lo contaban, todo iba a ser más tranquilo. Pero ahora se arrepiente, porque, con la publicación, empezaron todas las teorías, que él niega por completo”, detalló.

La conductora también reveló que, según el testimonio de Nicolás, la pareja venía atravesando una crisis desde hace más de un año: “Me habló de muchos desencuentros. Me dijo que la venían remando desde hace tiempo. No me mencionó infidelidades, pero, por cómo me lo contó, da la sensación de que fue ella quien decidió dar el paso final”.

Además, explicó que Gimena había viajado a Madrid de vacaciones durante un mes, y que eso también influyó en la decisión de anticipar el comunicado para evitar especulaciones.

?? NICO VÁZQUEZ DESMINTIÓ LOS RUMORES QUE LO VINCULAN CON SU COMPAÑERA DE ROCKY: "Dai Fernández es mi contención"



