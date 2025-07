Netflix reveló que más del 50% de los usuarios miran anime, y que pasó a ser popular

Pantallazo

Netflix aseguró este martes que el anime ya es consumo masivo. Según la plataforma, más de la mitad de sus suscriptores a nivel global ven contenido del género, lo que confirma su consolidación como uno de los ejes centrales de su estrategia.

El dato fue revelado durante la Anime Expo 2025 en Los Ángeles, donde Netflix presentó una nueva tanda de producciones originales. En ese marco, también informó que en 2024 el anime fue visto más de mil millones de veces en su plataforma.

“El anime ya tiene una base de fans apasionada a nivel internacional, y estamos ayudando a que llegue a más personas, ofreciendo un hogar centralizado”, dijo la compañía en un comunicado. A su vez, destacó que el contenido japonés es el segundo más visto entre los títulos no hablados en inglés, y que el anime es uno de los principales motores de ese fenómeno.

La expansión del género se refleja en los rankings. En los primeros seis meses de este año, ocho títulos de anime ingresaron al Top 10 global de series no inglesas, entre ellos The Apothecary Diaries y My Happy Marriage. En todo 2024, 33 animes lograron ese mismo reconocimiento, más del doble que en 2021.

Netflix subrayó que sus estrenos de anime se lanzan en simultáneo en todo el mundo, con doblajes y descripciones de audio en hasta 33 idiomas, una estrategia clave para ampliar la audiencia más allá de Japón.

La apuesta por el anime continúa creciendo, tanto por la demanda sostenida como por su capacidad de atraer nuevas generaciones de espectadores.