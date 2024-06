Nati Ferrero sobre la ruptura de Mano Arriba: “Mejor sola que mal acompañada”

Pantallazo

Nati Ferrero subió un TikTok para promocionar su nuevo tema Rehén. Previo a mostrar un adelanto, la cantante uruguaya contó el motivo por que se separó Mano Arriba, ni sacará rémix de las canciones del grupo, como lo hizo Mirando con Hotel Miranda.

“Mejor sola que mal acompañada. Yo quería hacer esto público porque siendo la voz principal de la banda yo sentía que no tenía poder decisión por eso la banda se disolvió”, comenzó la compositora en las plataformas digitales.

“Yo necesitaba hacer nuevas canciones y había un desequilibrio de energía con mis compañeros que no me permitía ser auténtica. Así que por sí no lo sabían tomé la valentía de dar el paso de salir de un lugar que no me hacía bien. Decidí lanzarme como solista”, agregó.

En febrero del 2024, Natalia Ferrero, quien fue vocalista del conjunto uruguayo Mano Arriba, compartió en las redes sociales los motivos por los que se rompió la banda de cumbia pop tras una interna judicial con sus exsocios.

La exvocalista del conjunto denunció a Álvaro y Federico Rabaquino por quedarse con las regalías de la banda y usar su imagen.