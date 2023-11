Natalie Yoffe sobre su estado sentimental: “Me siento mejor que antes”

Pantallazo

Luego de cinco años de casados, Natalie Yoffe y Andrés Ojeda pusieron fin a su matrimonio. La conductora estuvo de invitada en el programa de Vamo arriba que es domingo y habló de su estado sentimental.

“Hay una frase soltero siempre, solo nunca. ¿Estás soltera o estás sola?”, le consultó Lali Sonsol a la comunicadora. “Me lo voy a guardar para mi intimidad. Aprendí a mantener las cosas más en reserva, cometí varios errores en el pasado por mostrarme de entrada. Recomiendo que trabajen más en las relaciones en la casa cada uno a estar mostrando en fotos”, respondió.

Luego, Rosina Benenati, que trabaja con Nati en Está todo inventado en el canal de streaming de Ouuch TV, le dijo a la actriz lo siguiente: “Estás en una etapa de reencontrarte a vos misma, que está buenísimo”. “Totalmente. En esta etapa me siento mejor que antes. A veces uno tiene que pasar por determinadas cosas para repuntar y decir: 'wow, soy esta Natalie'”, sostuvo.

“Me estoy reconstruyendo. Estoy empoderándome. Si uno no es feliz en el lugar donde está, tiene que alejarse. Yo sé que es muy fácil decirlo porque no tuve hijos con mi expareja. Cuando ha hijos, también porque uno muchas veces piensa que las cosas van a mejorar y las cosas no mejoran. A veces sí, a veces no”, agregó.

“A veces uno piensa que uno se tiene que dejar de lado. No se tiene uno que dejar de lado. Uno sigue siendo una persona que quiere seguir disfrutando de la vida. Los hijos son como una extensión de uno mismo. Es lo que uno de la vida, pero uno no se tiene que dejar de lado”, cerró.

Natalie Yoffe y Andrés Ojeda se conocieron en el 2015. En 2017 se casaron en la chacra La Hacienda, y fueron invitadas al casamiento varias figuras del espectáculo uruguayo y de la política.