Pantallazo

Natalia Oreiro se despidió de su melena morocha y sorprendió con un nuevo cambio de look

No me arrepiento de este color

No es la primera vez que las celebridades hacen cambios rotundos en su imagen. Teñirse el cabello es más común de lo que parece. Natalia Oreiro se sumó a esta lista y deslumbró a los usuarios de Instagram con el nuevo color de su cabellera.

La actriz uruguaya se despidió de su clásica melena morocha para pasarse al cabello colorado. Este radical cambio de look se debe al desafiante rol que interpreta la artista en La jefa... aunque no quiera, el nuevo proyecto de Disney Plus.

Desde las redes de la serie compartieron imágenes inéditas del cambio de imagen de Natalia Oreiro. La estrella estará junto con Muriel Santa Ana y Fernán Mirás, Jorge Marrale, Paola Barrientos, Luis Ziembrowsky, Juan Ingaramo y Claudio Martínez Bel.

Natalia Oreiro es una de las tantas estrellas uruguayas que se consagró a nivel mundial con una carrera como cantante y actriz. La artista tiene fans en muchos países y es muy querida en Rusia, Argentina e Israel.