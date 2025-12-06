Nacho Álvarez sobre Shakira: destacó el show y señaló su “feminismo re-sentido”

Pantallazo

Con todas las entradas agotadas, Shakira volvió a cantar en Uruguay por primera vez desde 2011, cuando se presentó en Punta del Este. Su esperado regreso tuvo emoción, música y una fuerte presencia de figuras locales y regionales.

Uno de los que asistió al concierto de la cantante colombiana fue Nacho Álvarez junto con su pareja Melissa de León. Tras el espectáculo, el periodista compartió una opinión en las redes sociales, que abrió debate.

“Una capa Shakira, más allá de su feminismo re-sentido. El show más audiovisual que vi en mi vida: por su expresividad corporal, por el juego permanente con la cámara, por la pantalla y todo lo proyectado, por los efectos y luces”, escribió destacando la escena visual y producción.

“Lástima que su facturadora y prodigiosa voz, como ocurre siempre, no se escuchara muy CLARA”, escribió el conductor, haciendo énfasis en la palabra “CLARA”. El subrayado no pasó desapercibido: muchos interpretaron que aludía a Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué y figura directa en las canciones que Shakira compuso tras su separación.