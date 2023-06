Muere a los 92 años la legendaria actriz española Carmen Sevilla

Pantallazo

La actriz, cantante y presentadora de televisión Carmen Sevilla, uno de los rostros más populares y queridos del cine y la televisión en España, ha muerto este martes en Madrid a los 92 años, según ha informado a EFE su hijo, Augusto Algueró.

Carmen Sevilla, nacida el 16 de octubre de 1930 en Sevilla, padecía alzhéimer desde 2009 y debido a su muy deteriorada salud fue ingresada en una residencia de Aravaca (Madrid) en marzo de 2015. El pasado domingo fue trasladada a un hospital, donde ha fallecido.

La simpatía de Carmen Sevilla le hacía merecedora del cariño de compañeros de profesión y de una legión de admiradores de generaciones muy diferentes que han reaccionado en las redes sociales con grandes muestras de cariño al conocer su fallecimiento.

Una de las reacciones más sentidas ha sido la de Lolita, hija de Lola Flores, una de las grandes amigas de Carmen Sevilla, que además era la madrina de su hermana Rosario.

"Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas Carmen, desde que era una niña, me descubriste América y estuviste a nuestro lado, a mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida, ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y un palo muy grande, siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre tu amiga del alma, ahora ya estaréis juntas de nuevo", ha señalado Lolita en su Instagram.

También ha destacado que una estrella como la de Carmen Sevilla "es muy difícil que se apague". "Te quiero y te querré", ha agregado Lolita, que ha mandado un fuerte abrazo a Augusto Algueró por la pérdida de su madre, una mujer "única e irrepetible".

En su cuenta de Twitter el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha publicado un breve mensaje breve: "Descanse en paz. Perdemos a una gran artista irrepetible".

El cantante Raphael ha escrito un emocionado "Carmen, mi Carmen, nuestra Carmen. Jamás te olvidaré!", sobre una foto en la que aparece abrazado a la actriz.

"Una actriz cautivadora, de una belleza irrepetible, una mujer luminosa, divertida, con un gran sentido del humor", en palabras de Santiago Segura.

La Unión de Actores y Actrices ha subrayado que se trataba de una artista "siempre icónica y querida en la profesión". "Te recordaremos como la gran persona y actriz que fuiste, una de las más grandes artistas de nuestro país", agregan en su mensaje.

Mientras que la Academia de Televisión se ha sumado al dolor y la tristeza por la pérdida de esta "grandísima y querida profesional de trayectoria irrepetible".

Y la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz ha publicado en sus redes sociales una bonita foto de la actriz.

"En la memoria sentimental y cultural de este país, y en el cariño de mucha gente, habrá siempre un lugar para Carmen Sevilla. Ella puso rostro, voz y talento artístico a películas y canciones que seguirán atravesando el tiempo, de la mano de su imborrable mito. Descanse en paz", ha señalado Díaz.

Una vida consagrada a la pantalla

Carmen Sevilla triunfó en los años 50 y 60 en el cine nacional e internacional y, aunque se alejó de la gran pantalla un tiempo, Carmen Sevilla lo aprovechó para respirar y volver con fuerza a la televisión, donde sus despistes y desparpajo la convirtieron en la amiga o la abuela de España.

Gracias a ese desparpajo y a su belleza, con tan sólo 17 años Sevilla rodó su primera película, "Jalisco canta a Sevilla" (1948), el comienzo de una brillante carrera cinematográfica a la que puso fin tres décadas más tarde con "Rostros" (1978).

Trabajó con directores españoles como Pedro Olea o Juan Antonio Bardem y deja para el recuerdo desde inocentes historias como "Violetas imperiales" (1952) a otras más subidas de tono como "Un adulterio decente" (1971), pasando por grandes producciones internacionales como "Marco Antonio y Cleopatra" (1972), junto a Charlton Heston, o "Rey de reyes" (1961) de Nicholas Ray.

Fue en la década de los 70 cuando Sevilla se enfrentó al declive de su carrera cinematográfica y al comienzo de su huida a la vida doméstica en una explotación ganadera de Badajoz, donde se dedicó a sus "ovejitas".

Un retiro que duró hasta que en 1991 llegó el productor Valerio Lazarov, el culpable de que Carmen también sea recordada por su participación en numerosos programas de televisión.

Reinventada y convertida en un personaje entrañable, Sevilla se apartó por completo de la vida pública debido al alzhéimer, enfermedad que padeció también su madre, doña Flora, su compañera, su confidente, esa carabina que la acompañó por los platós y escenarios de medio mundo.

Y es que Carmen Sevilla, en plenos años 60 y ya consagrada en España, se convirtió en una de las artistas más reconocidas internacionalmente.

Muestra de ello fue su actuación en el "Show de Ed Sullivan" en las navidades de 1965, programa donde el mítico conductor la presentó como una "estrella" y donde ella, tras interpretar "Mis noches de Madrid", se dirigió a los espectadores en un correcto inglés.

Rompió corazones y no sólo los de sus dos maridos, Augusto Algueró y Vicente Patuel, sino los de otros hombres, como Luis Mariano, con quien formó pareja artística y quien estuvo profundamente enamorado de ella.

Aunque ese amor que le profesaba Luis Mariano no bastó para que acabara en romance y fue la diferencia de edad -ella tenía 19 y él 37 cuando se conocieron- la que hizo imposible esta historia en los años cincuenta, etapa que la propia actriz recordaba con "gran nostalgia".

En esta época aún faltaban años para que llegaran a su vida sus dos maridos y en los años 50 Sevilla conoció a su primer gran amor, el torero mexicano Carlos Arruza, el gran rival de Manolete.

El diestro le propuso matrimonio, pero a cambio de que abandonara su carrera como actriz, algo que ella rechazó y volvió a su soltería.

Nones también le dio al mexicano Mario Moreno "Cantinflas", quien se enamoró de ella a primera vista y, pese a que la intentó encandilar con regalos costosos, ella ni por esas se rindió a sus encantos.

En plena juventud y asombrados los estadounidenses, los latinoamericanos y los españoles, lo que Carmen Sevilla siempre tuvo presente fue su España. Y por eso, la canción "Carmen de España" se convirtió en el mejor vestido que nunca pudo lucir.

Con información de EFE