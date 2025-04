Morena Rial acusada de planear robo a Carlos Perciavalle en Uruguay: los audios

Pantallazo

En medio del escándalo judicial, salió a la luz una nueva polémica con Morena Rial. Esta vez, la vinculan con un intento de robo a la casa que Carlos Perciavalle tiene en la laguna del Sauce, en Uruguay.

Jimmy Castilhos, expareja del rey del café concert, estuvo en el programa A la tarde y reveló detalles sobre cómo la hija de Jorge Rial habría planeado el asalto con la ayuda de una banda delictiva, en la que se encontraba Tadeo Suárez, exintegrante del círculo de confianza de Morena y actualmente detenido en Uruguay por reiterados delitos de estafa.

En el ciclo pasaron audios que Suárez le envió a una tercera persona en los que cuenta cómo se gestó el plan para entrar ilegalmente a la vivienda de los actores. “Che, amiga, no sabés la que nos mandamos con Morena. Se vienen de Buenos Aires ella y unos amigos, Alan Cañete, que es mi abogado en la causa de Perciavalle. Bueno, ese resultó ser un tránsfuga que terminó preso por la casa de al lado”.

Luego, Tadeo Suárez relató cómo tenían planeado orquestar ese plan delictivo: “Nosotros habíamos organizado un atraco acá en Uruguay. Íbamos a entrar a una casa en la que había unos 200 mil dólares. Ya habíamos estudiado toda la movida, ya habíamos pagado para que rompieran las cámaras, todo. Se iba a entrar y se iban a robar esos 200 mil dólares. Esa plata se iba para Buenos Aires, y se repartía la teca entre siete personas”.

“Llega Morena a Uruguay, llega Alan, llegan estos chorros, que eran chorros peligrosos, que habían estado presos en la cárcel de Mar del Plata y no sé qué otra cárcel más. Alan va a cruzar la frontera y no puede. Pasa ilegal por Entre Ríos, que era por donde después iba la plata, porque la plata no podía pasar legal. [...] Ella ya me había invitado a Córdoba para hacerlo y me había contado el modus operandi: conocer y acercarse a gente millonaria con plata, estudiarle todos los movimientos y dónde está la plata. Robaban una llave o algo para no forzar la cerradura y entraban. Eso era lo que hacían siempre. Morena me contó que lo hizo siete, ocho meses y generó como 45 mil dólares”, agregó.

“Parece que el viejo [Perciavalle] me quiere denunciar en Buenos Aires por simulación de delito”, cerró el joven en uno de los audios, a lo que Jimmy Castilhos agregó lo siguiente: “Nos salvamos del robo”.

A mediados de junio de 2024, Tadeo Suárez Pintos, un joven que había estado en la palestra pública, denunció al actor Carlos Perciavalle y su expareja Jimmy Castilhos por un delito de violación.