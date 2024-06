Mónica Farro habló del “cierto rencor” que le tiene a Uruguay por contratar argentinos

Pantallazo

Hace 16 años que Mónica Farro construyó una sólida carrera en Argentina. La actriz uruguaya salió en una comunicación virtual para Algo contigo y le respondió al conductor del programa, Luis Carballo, la pregunta de si volvería a vivir en Uruguay.

“Me hicieron muchas veces esa pregunta y la respuesta siempre es la misma. Ponele que yo me vuelvo a Uruguay, ¿a hacer qué? ¿A vivir de qué? ¿A vivir dónde? Es muy difícil dejar todo lo que tengo acá [Argentina]. Yo ya no tengo contacto en ningún canal, sería extranjera en mi propio país”, comenzó.

“Me encantaría ir a trabajar o todas las semanas hacer algo, que es algo que a mí no me pasó. Contratan a argentinos y no a los uruguayos, que también nos va bien acá y somos tan importantes como los argentinos. Decís: ‘me gustaría eso de mi país’”, agregó.

“A veces uno le tiene cierto rencor al país y decís: ‘¿por qué no me dio la oportunidad de poder seguir estando [ahí], yo que siempre me acorde de dónde salí?’. Yo me formé en Uruguay. En Argentina exploté. Me vine a Argentina y yo ya era Mónica Farro. Empecé a trabajar a los 14 años en Uruguay”, cerró.