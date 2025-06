Miss Trans España emocionó en MasterChef Uruguay con su historia de vida y un gran plato

Pantallazo

El regreso de MasterChef Uruguay trajo no solo sabor a las pantallas, sino también historias de vida profundamente conmovedoras. Una de ellas fue la de Enith Sebastien, quien se presentó en la etapa de audiciones y dejó una huella tanto en el jurado como en el público.

Enith. Miss Trans Star Uruguay y Miss Trans España 2022, es una modelo de 42 años y profesora de patinaje artístico. Nacida en Uruguay pero criada en España, volvió recientemente al país luego de que su familia emigrara tras la crisis económica de 2002.

Durante su presentación, la competidora compartió un testimonio personal que conmovió a todos: “Enith es un nombre céltico, significa ‘amante de las cosas bonitas’ y lo he escogido con mi madre. En 2020, con el covid, decidí hacer una transición. Soy chica trans. Tuve como una luz, vi morir muchísima gente en España. Fue muy duro, murieron muchísimas personas próximas a nosotros y ahí me di cuenta que la vida es nada y si no lo hacía me iba a morir con eso”.

Su regreso al país también fue motivo de emoción: “Me he encontrado con un Uruguay con leyes, con un avance espectacular en la sociedad y ver todo tan evolucionado me siento como en casa”.

Enith presentó una cazuela de garbanzos con mariscos que fue muy bien recibida por el jurado conformado por Ximena Torres, Sergio Puglia y Laurent Lainé. Su preparación le valió el delantal blanco y un emotivo abrazo con Puglia que selló su ingreso oficial al concurso.

¡Con gran emoción Enith recibe el primer delantal de la noche! ???? Y dejó al jurado queriendo más… ??????#MasterChefUY pic.twitter.com/sHuj3aeXFb — MasterChef Uruguay (@MasterChef_Uy) June 20, 2025