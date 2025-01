Mirá vos: Nacho Álvarez reflexionó en X sobre miradas y sus haters no se la dejaron pasar

Pantallazo

Tras ser cesado en Canal 4, el comunicador Ignacio Álvarez carga baterías en un destino exótico: el parque Serengueti, en Tanzania.

Amor. Vida. Magia. Esto resume lo que estoy sintiendo en estos días donde no paro de moquear. No sé cuánto es por la increíble experiencia de vivir África como se debe, recorriendo el Serengueti 12 horas por día para toparnos con animales de todo tipo. O si es por hacerlo con mis… pic.twitter.com/P3hgWAmRN0 — ignacio alvarez (@igalvar71) January 19, 2025

Pese a estar de vacaciones, Álvarez no se desconectó de las redes sociales y en las últimas horas sorprendió a sus seguidores —tanto los que lo admiran como los que lo detestan— con una publicación en un registro poco corriente en su pluma.

En dicho texto, que por momentos muestra ribetes líricos, Álvarez analiza las miradas de algunas de las personalidades políticas que ha entrevistado a la largo de su carrera, y culmina refiriéndose a la suya, en la que se aprecia una voluminosa lágrima.

“Dicen que los ojos son el espejo del alma. En estos 30 años de periodismo he mirado a los ojos a muchos pesos pesados de la política. El Pepe tiene una mirada súper profunda, Lacalle Pou una mirada segura, que no es lo mismo que soberbia como la de su padre. Orsi tiene una mirada frágil, Cosse dura y maquiavélica, Pereira evasiva, Manini falsa, Ojeda una mirada rapidísima y calculadora, Sanguinetti típicamente política, Batlle tenía una mirada inteligentísima, Tabaré una mirada convencida. Y yo, para bien o para mal, tengo una mirada transparente. Por eso pude y puedo mirar a los ojos a todos. Y sostener la mirada desde la sinceridad. Donde el miedo no existe. Porque la fortaleza reside en asumir las propias debilidades, sin temor a exponerlas. Entonces ya no hay nada que perder. Porque cuando te conquistás a vos, y aprendés a convivir con tus dolores, el mundo es tuyo; o mejor dicho, ya no te importa la mirada de los demás. Porque te importan todos los demás”, reza la publicación.

Dicen que los ojos son el espejo del alma. En estos 30 años de periodismo he mirado a los ojos a muchos pesos pesados de la política.

El Pepe tiene una mirada súper profunda, Lacalle Pou una mirada segura, que no es lo mismo que soberbia como la de su padre. Orsi tiene una… pic.twitter.com/WHbI0xg6mX — ignacio alvarez (@igalvar71) January 20, 2025

Si bien el posteo aborda de forma tangencial la política, justo es reconocer que se trata de un texto alejado de la beligerancia que Álvarez ha sabido mostrar en otros tuits, y hasta se podría calificar como apacible y reflexivo en comparación con aquellos.

Sin embargo, ese tono pacífico no bastó para aplacar a los numerosos haters y bromistas que siguen al reportero, quienes no dejaron pasar la atípica publicación y la saludaron con sarcasmo y burla.

Dicen que los ojos son el espejo del alma. En estos 30 años de periodismo he mirado a los ojos a muchos pesos pesados de la política.

El Pepe tiene una mirada súper profunda, Lacalle Pou una mirada segura, que no es lo mismo que soberbia como la de su padre. Orsi tiene una… pic.twitter.com/WHbI0xg6mX — ignacio alvarez (@igalvar71) January 20, 2025

¡Joder! ¿Tantas vueltas para tratar de convencernos de que eres la octava maravilla del mundo? — ENRIQUE ORTEGA SALINAS (@ENRIQUEORTEGSAL) January 20, 2025

Sabes que tu tío con 3 divorcios se volvió a separar cuando sube estas boludeces de Facebook. https://t.co/VSMXXe7BGP — Rodri (@rodroopy_) January 20, 2025

El tipo se autodignosticaba mirada transparente jajajajajajaja... Jajajajajajaja, deberían tomar tu caso para mostrar en los cursos de periodismo "cómo un periodista puede devenir en una parodia" — Vicente Gasolina (@VicenteGasolina) January 20, 2025

Las zanahorias y los libros de autoayuda no se deben mezclar — jorge cotelo (@jordi_cotelo) January 20, 2025

Bueno.. se viene el libro de autoayuda de Ignacio Álvarez. — Gabriel Bc (@GdeCast1976) January 21, 2025

Y la de Romina, Marset y Penadés? No nos dejes con la duda. — Dice mi Mamá (@D1c3m1mama) January 20, 2025

Tan profundo como un plato llano. — Martin Rabela (@RabelaM) January 20, 2025

Tan profundo como un plato llano. — Martin Rabela (@RabelaM) January 20, 2025

Jjjjj lpm ....

De fondo....

Me Amo del 4teto de Nos — Aquel Dulcino (@GstvPerro) January 21, 2025

Ya denle el premio al beboteo del año, que se mandó con un ojo y 3272 caracteres. — • Soledad • (@sole_noide) January 21, 2025

Por mucho menos internaron a Chano — Rodrigo Comesaña Arena (@ComesanaRodrigo) January 20, 2025

Y los directivos de canal 4 q mirada tienen? — GASARME66?????????????? (@patriaynacional) January 20, 2025