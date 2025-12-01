Megafestejo de Giannina Silva: risotto de Marcelo Bornio, cuerda de tambores y mesa dulce

Pantallazo

Giannina Silva hizo una mega celebración para su cumpleaños a la que no le faltó nada. Uno de los grandes atractivos de la noche fue el enorme risotto preparado por Marcelo Bornio, acompañado de mesas colmadas de dulces y snacks para todos los invitados.

Como toque infaltable, la fiesta contó con la presencia de la cuerda de tambores de su familia, Cuareim 1080, que encendió el ambiente con su ritmo. También hicieron su entrada los personajes típicos del candombe: mamá vieja, gramillero, escobero y una vedette que llenaron de alegría la pista.

La comunicadora eligió una decoración en tonos violetas metalizados y negros, destacada por un cartel LED que iluminaba el mensaje "Feliz cumpleaños". La torta siguió la misma paleta cromática, aunque con un toque de rosa pastel. Llevaba lazos y moños a los costados, su nombre "Gigi", y una figura central que la representaba: un personaje sentado con vestido negro, tacos rojos y globos a su alrededor.

Para la ocasión, Giannina optó por un look fresco y elegante compuesto por un top halter marrón con volados y un pantalón blanco semiholgado. El momento más emotivo de la noche llegó cuando sopló las velas acompañada por su hija Isabella, quien compartió con ella un instante cargado de ternura.

Entre los invitados estuvieron Fede Paz y Hernán Prieto, compañeros de Vamo Arriba; además, Luis Carballo y Rosina Benenati, el relacionista público Fernando Cristino y el periodista Pablo Cayafa, integrante de Hacemos lo que podemos.