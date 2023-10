Matthew Perry y su lección sobre el alcoholismo como enfermedad meses antes de su muerte

Pantallazo

Montevideo Portal

La sorpresiva muerte de Matthew Perry, legendario actor de una de las sitcoms más exitosas de la historia (Friends) al interpretar al personaje Chandler Bing, conmocionó a la industria de la televisión y las menciones en redes sociales fueron millones recordando a uno de los personajes más queridos de la serie que duró 10 temporadas (1994-2004).

Perry, quien fue encontrado muerto a los 54 años en su residencia de Los Ángeles, sufrió durante toda su vida problemas de salud y adiciones, e incluso padeció una grave perforación de colon debido al consumo de drogas, que tras una cirugía debió llevar una bolsa de colostomía por varios meses.

“Debería estar muerto", admitió Perry en el prólogo de sus memorias “Amigos, amantes y aquello tan terrible”.

En ese libro, dedicado a "todos los que sufren ahí afuera", admite haber asistido a terapia de desintoxicación 65 veces, gastando unos 9 millones de dólares en sus intentos de volver a estar sobrio.

“A la gente le sorprendería saber que he estado casi sobrio desde 2001, excepto por unos 60 o 70 pequeños percances a lo largo de los años”, escribió.

A su vez, en una de las últimas entrevistas que el exactor brindó hace algunos meses atrás el actor realizó una interesante reflexión sobre el alcoholismo, enfermedad que padeció gran parte de su vida.

“Y sólo una breve lección sobre alcoholismo, para los que no lo saben. Y la adicción, por supuesto, es una enfermedad. Eso es lo primero que yo no sabía. En 1956 creo que la Asociación Médica Estadounidense dijo que era una enfermedad. Y es una enfermedad doble. Me pasan dos cosas a mí y a otras 10 millones de personas en los Estados Unidos. Si es una obsesión de tu mente, entonces lo que eso significa es que piensas en un martini y luego poco a poco pero seguro, es lo único en que puedes pensar. No puedes pensar en nada más. Tengo que conseguir un martini, tengo que conseguir un martini. Sé que se supone debería estar aquí trabajando, pero tengo que conseguir otro martini. ¡Martini, martini, Martini! Y luego, una vez que tomas ese martini, rompes la membrana de la sobriedad. Una vez que haces eso, la obsesión desaparece, pero la alergia de tu cuerpo, que es la segunda punta de la enfermedad, toma el control y dice: ‘oh, ahora estamos bebiendo’. ‘Voy a hacerte bebe tanto como la última vez y más’. Es progresivo, así que te haré bebe más de lo que bebiste la última vez. Y no puedes parar. No podía parar a menos que estuviera encerrado en alguna parte. Y a veces llamaba a los traficantes de drogas y les pedía me trajeran drogas al lugar donde me encerraron porque estaba desesperado y pidiendo drogas. Era la única manera que tenía de sentirme mejor. Y no lo hice. Te hace olvidar lo astuto, desconcertante y poderoso que es el alcoholismo. Al alcoholismo no le importaba que estuviera en Friends, ni cualquiera de esas mierdas. El alcoholismo te quiere solo. Te quiere enfermo y luego quiere matarte”, reflexionó el actor en una entrevista brindada meses atrás.

Fragmento subtitulado de una entrevista reciente a Matthew Perry sobre el alcoholismo, TREMENDO. Creo que todo el mundo debería ver esto. pic.twitter.com/1lZagzqZue — Luis Endera (@Luis_Endera) October 29, 2023

Montevideo Portal