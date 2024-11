Marguery estrenará nuevo programa con guiño a “Esta boca es mía”, donde “perdió el tiempo”

Pantallazo

Casi un año después de su polémica salida de Esta boca es mía (Canal 12), Fernando Marguery estrenará un nuevo ciclo en un canal de televisión que él mismo compró tras dejar la gerencia de la radio rural: CRTV.

En diálogo con El País, el expanelista del programa que conduce Victoria Rodríguez habló de sus planes a futuro y el detrás del guiño de su nuevo proyecto a Esta boca es mía.

El comunicador contó que uno de sus amigos le dijo que tenía que volver al programa de Teledoce. Al rato, otro acotó que, en realidad, tendría que hacer uno similar, pero en otro canal. Por último, uno dio co el clavo: “Tenés que hacer uno que se llame Esta es mía”. Y Marguery lo escuchó.

“Me gustó mucho esa idea; es a libre interpretación. Esta es mía puede significar cualquier cosa y hay un jueguito con mi paso por el programa. Si [Conrado] Polvarini [productor general] quiere decirme que no lo use, lo dejaré de usar, pero no creo que tenga algún impacto sobre Esta Boca es Mía. Es un espacio para dar la opinión que tengo ganas de dar en un canal en el que me siento totalmente libre. Dura unos pocos minutos y sale en CRTV por distintos horarios, pero el año que viene lo voy a convertir en un programa”, dijo el expanelista.

Además, se refirió a sus días dentro del programa conducido por Rodríguez. “Perdí el tiempo lastimosamente ahí. Puedo haber hecho un show mediático pero no sirvió para un carajo, solo para envenenarme porque vivía preocupado por cosas en las que no puedo incidir. Solamente conseguí radicalizarme a mí y al que está enfrente. Sumaba al canal, al rating, a la facturación, al show y a la gente que se entretenía de tarde, pero a mí no me sumó”, se sinceró.

Si bien no se arrepiente de haber sido parte del ciclo televisivo, Marguery dijo que busca “aportar algo más que un show mediático”.