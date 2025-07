Marcelo Tinelli expuso un insulto que le envió Flor de la V: “Habla más de ella”

Pantallazo

En medio de versiones que apuntan a una supuesta crisis en la productora LaFlia, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio y desmentir los rumores que señalaban una ola de despidos. Sin embargo, la situación generó revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente luego del fuerte descargo de Flor de la V en su programa Los profesionales de siempre, emitido por El Nueve.

Durante la transmisión, la conductora expresó su preocupación por los trabajadores afectados. “Había personas llorando porque se quedaban sin trabajo después de más de 30 años. Esto está ocurriendo. Marcelo, llamalo como quieras, pero pasó. Es una situación muy dolorosa que se repite en todo el país, no solo en tu productora. Mucha gente está perdiendo el empleo, y eso es grave”, expresó.

Frente a la repercusión, el presentador decidió utilizar su canal de difusión personal para hacer un descargo. Allí compartió una conversación privada que mantuvo con Flor de la V a través de WhatsApp, dejando en evidencia la tensión entre ambos. En el mensaje, la actriz fue contundente: “Si me tenías cariño, lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. Desde que asumiste, no hiciste más que meterme el dedo en el culo. Igual no soy rencorosa”.

Más tarde, Flor de la V fue abordada por un notero de LAM y también aclaró su postura. “No quiero que esto desvíe la atención. Acá lo importante es que hable él y se haga cargo de sus decisiones. Yo no tengo absolutamente nada personal contra Tinelli. Solo informamos una situación que nos llegó”, reveló.

La conductora cerró su mensaje con una reflexión que dejó en claro el motivo de su indignación: “Lo que me entristece profundamente es que hay muchas familias que, después de décadas de trabajo, hoy están en la calle”.