Marcelo Tinelli estalló de risa con una imitación en vivo de Marcelo Bielsa
A través del humor del uruguayo Roberto Peña, el presentador revivió el espíritu de “Videomatch” con un paso de comedia que dio que hablar.
Generando audio…
16.06.2026 16:00
El streaming de Infobae Mundial se convirtió en el escenario de un momento desopilante que no tardó en volverse viral en las redes sociales. Marcelo Tinelli, fiel a su clásico estilo humorístico, propició un espacio que transportó a los espectadores a las mejores épocas de Videomatch, teniendo como gran protagonista al humorista uruguayo Roberto Peña, quien descolocó por completo a todos los presentes en el piso con su brillante imitación del director técnico de la selección de Uruguay.
Aprovechando la complicidad del momento, el conductor y el comediante recrearon una divertida conferencia de prensa, simulando el pospartido de Uruguay frente a Arabia Saudita, encuentro que terminó en un empate 1 a 1. Al ser consultado sobre los aspectos positivos del rendimiento de su equipo, el falso Bielsa sorprendió con una conclusión inesperada que desató las primeras risas: “El equipo, donde más unidos estuvimos, fue en el cooling break”.
El ida y vuelta mantuvo el ritmo humorístico cuando el personaje analizó el arranque del partido con una frase letal: “Le dije: arranquemos con perfil bajo. Y, bueno, arrancamos por uno a cero abajo”. La parodia continuó escalando en absurdos al proyectar el siguiente compromiso de la Celeste en la competencia.
De cara al partido frente a España, el imitador volvió a apoyarse en la confusión y la autocrítica permanente para terminar de delinear la esencia del entrenador de la selección charrúa: “No me quedan dudas de que me puse una media de cada una, pero ya lo solucionaremos. Se viene España, hay que estar preparado”, lanzó Peña ante la mirada tentada del panel.
Los integrantes del programa terminaron completamente muertos de risa ante la precisión de los gestos y las pausas características del técnico argentino. Para coronar la performance, Marcelo Tinelli resumió la icónica escena con una frase que provocó una nueva carcajada generalizada en todo el estudio: “Habló 14 minutos y no dijo nada”.
JAJAJ la imitación de Bielsa en el programa de Tinelli pic.twitter.com/GddzgcVKvI— Modo Scaloneta ?????? (@ModoScaloneta) June 16, 2026
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]