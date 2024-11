Manu da Silveira contó cómo “sufrió” las críticas a su nariz y el parecido con su padre

Pantallazo

Manu da Silveira estuvo de invitada en PH Uruguay. Allí la comunicadora reveló que el parecido con su padre, Jorge Toto da Silveira, y las críticas a su nariz afectaron en un momento su autoestima.



“[Por] la nariz sufrí mucho, hasta hace bastante poco; ahora estoy muy amigada con la armonía irregular de mi cara. Cuando era chica me vinculaban mucho con el parecido físico a mi padre. Me decían: ‘es igual’”.

Luego, la actriz recordó un episodio que la marcó cuando estaba en pareja con Mariano López. “Él estaba en Segunda pelota. Se enteraron de que estaba en pareja y empezaron a buscar quién era. La audiencia en ese momento era Facebook. Me encontraron y ahí empezaron”, dijo.

“Capaz era el celo normal de que su galán estuviera en pareja. Arrancó una tormenta. Fue súper difícil para mí porque me decían que era ‘el Toto con peluca’ o ‘qué bagarto’. Esas expresiones desde el anonimato. En ese momento, mi viejo lo supo y me preguntó si quería operarme la nariz. Le dije: ‘no, papá’. Nunca dudé de que quería conservarla así”, agregó.

“De chica me pasaba que me decían que me parecía físicamente a mi padre. Al principio me afectó eso. Recién ahora te diré que estoy muy tranquila con la apariencia y muy atenta a los comentarios tan presentes en cuanto al físico de las mujeres todavía. Tenemos esa mirada tan rigurosa”, cerró.

