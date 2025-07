Pantallazo

Malcolm-Jamal Warner, el hijo en The Cosby Show, murió ahogado a los 54 años

El actor y músico Malcolm-Jamal Warner falleció a los 54 años tras un trágico accidente mientras disfrutaba de unas vacaciones en familia en Costa Rica. Según informaron medios internacionales, el artista habría sido víctima de un ahogamiento accidental en una playa del Caribe costarricense.

Warner alcanzó fama internacional en los años 80 por interpretar a Theo Huxtable, el hijo del personaje principal en The Cosby Show, una de las sitcoms más exitosas de la televisión estadounidense. Su papel le valió una nominación al premio Emmy y lo consolidó como uno de los jóvenes talentos más prometedores de esa generación.

A lo largo de su carrera, Malcolm también se destacó en otras producciones como Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, y tuvo participaciones en series como Suits y American Horror Story. Además, fue productor ejecutivo de la recordada serie animada educativa The Magic School Bus.

Fuera de la actuación, Warner desarrolló una carrera en la música y obtuvo un premio Grammy en 2015 por una interpretación en colaboración. En años recientes había lanzado un pódcast titulado Not All Hood, donde abordaba temas culturales y sociales desde una perspectiva afroamericana.

El actor estaba casado y tenía una hija, aunque mantenía su vida privada alejada del foco mediático. Su última publicación en redes sociales, días antes de su muerte, fue un mensaje positivo dedicado a su hija.